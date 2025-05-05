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09:33, 5 мая 2025Россия

В России предложили изменить правила предоставления услуг каршеринга

В России предложили повысить возраст управления машинами каршеринга до 20 лет
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Госдуме предложили повысить возраст управления машинами каршеринга до 20 лет. Копия обращения депутата муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Шушары Михаила Ветрова на имя министра транспорта России Романа Старовойта поступила в редакцию RT.

Депутат считает, что услугами каршеринга пользуются молодые россияне, не обладающие достаточным опытом вождения. «Каршеринговый автомобиль представляет повышенную опасность на дорогах общего пользования», — заявил он.

В связи с этим Ветров предложил повысить минимальный возраст для допуска к услугам каршеринга до 20 лет с текущих 18. Кроме того, инициатива предусматривает наличие водительского стажа не менее двух лет.

Ранее в Москве школьники устроили гонки с полицией на автомобиле каршеринга и попали на видео. На кадрах видно, как каршеринг пытается уйти от преследования полиции, проигнорировав требования правоохранителей остановиться. В итоге случайные автомобилисты не дают машине выехать из двора на улицу, заблокировав путь.

ЖЗЛ
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