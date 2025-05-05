В России выдали жилье богатой семье мигрантов в обход местных жителей

В Костроме в обход местных жителей выдали жилье богатой семье мигрантов

В Костроме богатой семье мигрантов с четырьмя детьми выдали жилье на 2,7 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская Община ZOV».

«Обеспеченная семья, путешествующая по миру на дорогих машинах, заявлялась как малоимущая. Их странички в соцсетях забиты радостными фотографиями дорогих покупок и застолий на фоне богатого интерьера. Но это нисколько не смутило социальные службы, принявшие их заявку», — указано в сообщении.

Отмечается, что это вызвало возмущение в социальных сетях, поскольку жилплощадь была выделена мигрантам в обход местных многодетных семей, которые вынуждены годами ждать своей очереди на жилье. Следственный комитет (СК) начал проверку по факту инцидента.

Прежде глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил проверить законность выдачи жилья мигрантам за счет государства. «Наблюдается тревожная тенденция с обеспечением вчерашних мигрантов жильем в обход коренных жителей страны, которые десятилетиями не могут улучшить свои жилищные условия», — отметил политик.