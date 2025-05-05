Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:48, 5 мая 2025Силовые структуры

В России выдали жилье богатой семье мигрантов в обход местных жителей

В Костроме в обход местных жителей выдали жилье богатой семье мигрантов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Костроме богатой семье мигрантов с четырьмя детьми выдали жилье на 2,7 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская Община ZOV».

«Обеспеченная семья, путешествующая по миру на дорогих машинах, заявлялась как малоимущая. Их странички в соцсетях забиты радостными фотографиями дорогих покупок и застолий на фоне богатого интерьера. Но это нисколько не смутило социальные службы, принявшие их заявку», — указано в сообщении.

Отмечается, что это вызвало возмущение в социальных сетях, поскольку жилплощадь была выделена мигрантам в обход местных многодетных семей, которые вынуждены годами ждать своей очереди на жилье. Следственный комитет (СК) начал проверку по факту инцидента.

Прежде глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил проверить законность выдачи жилья мигрантам за счет государства. «Наблюдается тревожная тенденция с обеспечением вчерашних мигрантов жильем в обход коренных жителей страны, которые десятилетиями не могут улучшить свои жилищные условия», — отметил политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина эвакуирует мирных жителей у курской границы и готовится к тяжелым боям. Что станет целью нового наступления ВСУ?

    Известный актер рассказал о покупках на первый гонорар

    В Венгрии обеспокоились возможным решением США по Украине

    Россиянка отсудила сотни тысяч рублей за скользкий двор

    Владельца газеты «Век» приговорили к пяти годам за вымогательство

    Победитель первого тура выборов президента Румынии высказался об Украине

    Трамп оценил готовность России и Украины к миру

    В России выдали жилье богатой семье мигрантов в обход местных жителей

    США пообещали платить деньги нелегалам за самодепортацию

    Капризов выбрал между отпуском в деревне и за рубежом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости