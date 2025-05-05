В России захотели усложнить прокат электросамокатов

Операторы захотели ввести обязательную верификацию самокатчиков на «Госуслугах»

Российские кикшеринговые компании захотели ввести обязательную верификацию пользователей проката электросамокатов через портал «Госуслуги». Соответствующую просьбу операторы направили в Министерство связи и цифрового развития, пишет«Коммерсантъ».

Компании считают, что данная мера поможет ограничить аренду средств индивидуальной мобильности (СИМ) для несовершеннолетних.

При этом Минцифры заявило, что не планирует повсеместно внедрять верификацию. По словам представителей ведомства, для принятия меры нужно «нормативное обоснование». В то же время министерство работает над вопросом эксперимента с авторизацией через «Госуслуги» с участием одного из операторов.

Ранее жители Патриарших прудов в центре Москвы потребовали запретить передвижение на электросамокатах и мопедах на территории района. Они обратились с просьбой к мэру столицы Сергею Собянину.