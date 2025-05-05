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22:23, 5 мая 2025Россия

В российском регионе жестоко избили ветерана СВО

В Калужской области двое пьяных мужчин жестоко избили ветерана СВО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

В Калужской области двое мужчин выследили ветерана спецоперации (СВО) на Украине и жестоко избили его. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».

«В день нападения Сергей пришел в гости к другу. Но мирного вечера не получилось. Двое пьяных отморозков выследили Сергея, проломили дверь и ворвались в квартиру. Воина били по голове тяжелым металлическим предметом, а его друга залили перцовым баллончиком. Ему угрожали смертью, требовали деньги, которые он "заработал на войне"», — указано в сообщении.

Отмечается, что Следственный комитет (СК) России уже возбудил уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). У одного из нападавших имеется справка из психдиспансера.

Ранее «Русская община» поймала обманувшего бойцов СВО и родную мать афериста. Мужчина, пользуясь статусом участника СВО, получил от бойцов деньги на покупку автомобиля и сварочного оборудования, но свою задачу не выполнил.

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