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20:45, 5 мая 2025Наука и техника

В США объяснили поставки американских F-16 Киеву

TNI: США поставляют Киеву списанные F-16 для каннибализации
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Списанные истребители F-16 Fighting Falcon, которые США отправляют на Украину, предназначены для каннибализации. Поставки американских самолетов объяснили в публикации The National Interest (TNI).

«Хотя Вашингтон не взял на себя обязательств по поставке Киеву боевых самолетов, Военно-воздушные силы США начали отправлять на Украину "урезанные" истребители F-16», — пишет издание.

Ранее в сети появились снимки, демонстрирующие погрузку разобранных F-16 в украинский транспортный самолет Ан-124. Отмечается, что самолеты доставят в Польшу, где их подготовят к отправке на Украину.

Около 340 американских F-16 находятся на базе длительного хранения в Аризоне. Автор подчеркнул, что ни один из переданных Киеву F-16 нельзя восстановить до летного состояния из-за отсутствия двигателя, радара и других ключевых элементов. При этом часть деталей можно использовать в ходе обслуживания и ремонта строевых самолетов.

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В апреле издание MWM писало, что истребители F-16, которые Запад передал Киеву, — это устаревшие самолеты. Поэтому F-16 чаще используют в тылу, где истребители прикрывают комплексы противовоздушной обороны.

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