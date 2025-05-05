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12:02, 5 мая 2025Наука и техника

В США рассказали о «прорывном послании» Boeing России

19FortyFive: Прорывной истребитель Boeing F-47 несет послание России и Китаю
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: U.S. Air Force graphic / Handout / Reuters

Прорывной истребитель шестого поколения Boeing F-47 несет послание России и Китаю. Об этом рассказывает американское издание 19FortyFive.

Обозреватель Крис Осборн описывает последствия, которые могут иметь для России и Китая конструктивные особенности перспективного F-47. В частности, автор заинтересовался бесхвостовой треугольной формой самолета, лишенного привычного вертикального оперения.

По оценке обозревателя, используемая в F-47 аэродинамическая схема предполагает прорыв, обеспечивающий оптимальный баланс между малозаметностью и маневренностью истребителя. «Эта особенность говорит о самой сути прорыва, который представляет собой F-47, поскольку инженеры, возможно, обнаружили способ вывести скрытность на новый уровень, не ставя под угрозу маневренность», — пишет издание.

Осборн допускает, что конструкция перспективного истребителя может измениться.

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В конце марта издание отмечало, что никто не хочет затрагивать проблему стоимости перспективного истребителя шестого поколения F-47, которая может достигать 300 миллионов долларов за один самолет.

Ранее, в марте, журнал The Aviationist сообщил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил победителем на контракт на разработку истребителя шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) для Военно-воздушных сил США американскую аэрокосмическую компанию Boeing, работающую над самолетом F-47.

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