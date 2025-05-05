Филиппо: Выборы в Румынии показали несогласие с политикой ЕС и войной с Россией

Победа оппозиционного кандидата Джеордже Симиона в первом туре президентских выборов в Румынии показала несогласие граждан с политикой Европейского союза (ЕС) и идеей войны с Россией. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в беседе с РИА Новости.

«Этот результат, безусловно, стал значительным отрицанием ЕС, отрицанием тех, кто хочет бороться с суверенитетом наций, и тех, кто хочет войны с Россией», — отметил политик.

Филиппо выразил надежду, что Симион одержит победу и во втором туре выборов. При этом он предупредил, что ЕС может «попытаться повлиять на результаты или даже добиться повторного аннулирования выборов».

Ранее Симион, возглавляющий оппозиционную партию «Альянс за объединение румын», победил в первом туре президентских выборов. Лидеру правящей коалиции Румынии Крину Антонеску досталось третье место.