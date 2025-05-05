Военкор Кулько показал уничтоженный танк «Leopard» ВСУ

Военный корреспондент Дмитрий Кулько показал уничтоженный танк «Leopard» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовано в Telegram-канале военкора.

«Укропы нахлобучили на немецкую машину антидроновый "мангал". Но от КВНов на оптике он защищает примерно как сланцы от мороза», — написал военкор.

По его словам, танк был уничтожен близ населенного пункта Беловоды в Сумской области.

Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что в Харькове уничтожен цех с немецкими танками Leopard. Он также сообщил о ликвидации 20 наемников.