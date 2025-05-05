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09:51, 5 мая 2025Бывший СССР

Военкор показал уничтоженный танк Leopard ВСУ

Военкор Кулько показал уничтоженный танк «Leopard» ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Военный корреспондент Дмитрий Кулько показал уничтоженный танк «Leopard» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовано в Telegram-канале военкора.

«Укропы нахлобучили на немецкую машину антидроновый "мангал". Но от КВНов на оптике он защищает примерно как сланцы от мороза», — написал военкор.

По его словам, танк был уничтожен близ населенного пункта Беловоды в Сумской области.

Ранее координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что в Харькове уничтожен цех с немецкими танками Leopard. Он также сообщил о ликвидации 20 наемников.

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