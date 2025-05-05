Женщина принесла в популярное туристическое место в Греции бомбу и не выжила при взрыве

Бомба взорвалась в руках у женщины в греческих Салониках и лишила ее жизни

Женщина принесла в популярное туристическое место в греческом городе Салоники бомбу и не выжила при взрыве. Об этом сообщает портал People.

По данным источника, инцидент произошел 3 мая у здания банка. Бомба взорвалась в руках у 38-летней женщины, личность которой не раскрывается, на парковке на пересечении улиц Платонос и Агиос Димитриу и лишила ее жизни.

«Похоже, она несла взрывное устройство и планировала подложить его в банкомат банка. Что-то пошло не так, и взрыв произошел у нее в руках», — сообщил агентству Reuters высокопоставленный сотрудник полиции.

Как пишет издание eKathimerini, у злоумышленницы уже была судимость и она была связана с «антиавторитарной персоной», которая сейчас находится в тюрьме за ограбления банков и взрывы.

В конце марта турист получил ожоги всего тела после взрыва в гостевом доме Рима. Мужчину достали из-под завалов и отвезли в больницу, но спасти его не удалось.