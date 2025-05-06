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12:49, 6 мая 2025Ценности

58-летняя Холли Берри посетила Met Gala в прозрачном платье без нижнего белья

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Холли Берри посетила ежегодный бал Met Gala в откровенном образе. Кадры опубликованы на сайте Page Six.

58-летняя звезда вышла на публику в черном полупрозрачном платье со шлейфом, разработанном американским модельером ЛаКуаном Смитом. При этом знаменитость отказалась от нижнего белья. Свой внешний вид она дополнила черной вуалью и укороченным жакетом в тон, а волосы уложила в элегантную высокую прическу.

Ранее в мае Кайли Дженнер пришла на Met Gala в платье с глубоким декольте. Предпринимательница вышла на публику в наряде Ferragamo с прозрачным корсетным лифом и длинной юбкой с разрезом до бедра.

Темой бала Met Gala в 2025 году стал дендизм. Гости выставки, получившей название Superfine: Tailoring Black Style, сосредоточились на одежде как одном из факторов формирования идентичности темнокожих мужчин и их стиле в начале XVIII века.

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