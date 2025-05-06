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19:04, 6 мая 2025Наука и техника

Apple не смогла запустить ИИ в Китае

Bloomberg: Apple в очередной раз отложила запуск ИИ-сервиса в Китае
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Корпорация Apple, по-видимому, снова отложила запуск собственной нейросети в Китае. Об этом сообщает Bloomberg.

В начале апреля Apple выпустила iOS 18.4 и заявила, что ее сервисы искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence заработали во всем мире. Нейросеть получила поддержку китайского языка, однако не заработала в Китае. Теперь авторитетный аналитик Марк Гурман отмечает, что она не будет запущена в регионе как минимум до середины лета.

Гурман проанализировал обновления Apple и выяснил, что тестовой версии нейросети для китайского региона не было ни в одной из четырех бета-версий iOS 18.6. По его мнению, это означает, что Apple Intelligence не будет работать в Китае с выходом iOS 18.6 — ее релиз снова отложили. Таким образом, сервис не запустят как минимум до середины лета.

Марк Гурман напомнил, что Apple не может запустить свою нейросеть в Китае, не получив разрешения властей. Скорее всего, корпорация договорится с определенными местными оператором ИИ-сервисов, чем будет согласовывать запуск Apple Intelligence.

Проведенный в конце апреля опрос Morgan Stanley показал, что 80 процентов американцев готовы платить за ИИ-сервисы Apple. Также 40 процентов пользователей Apple заявили, что ждут выхода тонкого или складного iPhone.

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