Белоусов обратился к войскам

Министр обороны РФ Белоусов поздравил солдат с занятием Лысовки

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к российским войскам в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.

Глава военного ведомства поздравил солдат и занятием Лысовки в Донецкой народной республике (ДНР), о чем официально было сообщено 6 мая.

Руководитель министерства отметил мужество и героизм военнослужащих 137-й отдельной мотострелковой бригады, проявленные ими во время выполнения задач в зоне боевых действий. Солдаты и офицеры соединения «решительно громят противника, отбрасывая его с занимаемых рубежей и приближая полное освобождение Донбасса», — говорится в обращении.

Армия России продолжает занимать территорию Донецкой народной республики — регион вошел в состав России в границах бывшей Донецкой области Украины. По последним данным, до выхода на западные границы республики российским войскам осталось пройти около трех километров. Не исключено, что после этого боевые действия переместятся на границу Днепропетровской области. Ранее российские войска установили контроль над Преображенкой в ДНР.