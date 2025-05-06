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12:54, 6 мая 2025Интернет и СМИ

Блогер Литвин уехал из России после новостей о необходимости явиться в военкомат

Mash: Блогер Литвин уехал в ОАЭ после сообщений об аннулировании военного билета
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ВПИСКА / YouTube

Блогер Михаил Литвин уехал из России в ОАЭ вскоре после того, как СМИ сообщили, что его военный билет аннулирован, а ему необходимо будет явиться в военкомат. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как утверждает издание, Литвин около месяца назад узнал, что вскоре ему придет повестка о явке в военкомат. При этом несколько дней назад он улетел в ОАЭ вместе с друзьями и девушкой. Как отмечает Mash, официально причиной отъезда блогер назвал обучение прыжкам с парашютом.

О том, что военный билет Литвина аннулировали, стало известно ранее. 5 мая Mash сообщил, что военный билет блогера с пометкой «ограниченно годен» был получен по фальшивой прописке. По данным издания, 25-летнего блогера должны были отправить на повторную медкомиссию, где решался бы вопрос о срочной службе в армии.

До этого сообщалось, что глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила Генеральную прокуратуру проверить информацию о военном билете Литвина, якобы купившего документ за деньги. Поводом стало заявление Литвина, что он купил военный билет, прозвучавшее в одном из интервью.

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