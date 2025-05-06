Бывшему российскому военкому дали срок за взятки от призывников

В Нижнем Новгороде российскому военкому дали пять лет за взятки от призывников

В Нижнем Новгороде военкому Советского и Нижегородского районов Анвяру Хусиянову дали пять лет колонии общего режима и штраф в восемь миллионов рублей за взятки от призывников. Об этом сообщает РИА Новости.

Осужденного задержали в начале сентября 2024 года при получении взятки от призывника, который не хотел служить. Позже его заподозрили еще в получении девяти аналогичных взяток.

Хусиянова на время следствия заключили под стражу, но позже заменили меру пресечения на домашний арест.

Однако 17 марта Хусиянов не явился на заседание суда. Адвокаты объяснили это суду заключением обвиняемым контракта о пребывании в добровольческом формировании. Несмотря на это, гособвинителем было заявлено ходатайство об объявлении Хусиянова в розыск и изменении ему меры пресечения на заключение под стражу. 25 марта бывший военком был задержан и взят под стражу.

Ранее в Иркутской области следователи задержали военного комиссара Тайшета, Тайшетского и Чунского районов по подозрению в получении взяток от уклонистов.