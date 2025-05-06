Бывший футболист сборной России заявил о желании возобновить карьеру

Экс-футболист сборной России Фернандес заявил о желании возобновить карьеру

Бывший футболист сборной России Марио Фернандес заявил о желании возобновить карьеру. Его цитирует «Чемпионат».

«Я нахожусь в поиске новой команды и вернусь на поле, если на то будет воля Божья. Даже не думаю завершать карьеру. Чувствую в себе силы еще поиграть», — заявил защитник.

Последним клубом Фернандеса был «Зенит», за который он выступал в сезоне-2023/2024. Десять лет до этого бразилец защищал цвета московского ЦСКА. Также Фернандес через процесс натурализации получил возможность играть за сборную России. Туда он вызывался на протяжении четырех лет и принял участие в чемпионате мира-2018.

Ранее стало известно о причине уходе бразильского футболиста из «Зенита». По информации «РБ-Спорт», в клубе приняли решение расстаться с игроком из-за его физического состояния. По мнению тренеров «Зенита», оно не позволяло 34-летнему Фернандесу вернуться на прежний уровень.