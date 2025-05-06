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14:21, 6 мая 2025Силовые структуры

Глава СК раскрыл планы фашистов по истреблению населения Ленинграда

Бастрыкин: Фашисты планировали смерть населения Ленинграда еще до войны
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Целик / РИА Новости

Фашисты планировали смерть населения Ленинграда еще до войны. Об этом сообщил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, передает «Российская газета» в своем Telegram-канале.

В интервью изданию он сообщил, что по «Директиве по экономической политике экономического штаба» существовал так называемый «план голода», по которому предполагалось истребление от 20 до 30 миллионов жителей Советского Союза через лишение продовольствия. По его словам, эта цифра включает население двух столиц. Бастрыкин отметил, что освободившиеся таким образом территории фюрер планировал заселить немцами и их союзниками.

«Особо цинично и бесчеловечно в этом документе звучит мотив таких намерений: "Мы обрекаем этих людей на голодную смерть не только потому, что они лишние рты, но и потому, что великороссы — как при царе, так и при большевиках — были и являются врагами Германии и Европы". Разве это не признак геноцида?» — сказал он.

Ранее сообщалось, что ФСБ России рассекретила архивные документы о медицинских экспериментах фашистов над советскими гражданами во время оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны.

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