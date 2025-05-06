Губернатор привел подробности о попытке атаки ВСУ на российский регион

Брянский губернатор Богомаз заявил об отсутствии разрушений после атаки ВСУ

После попытки атаки беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область пострадавших и разрушений нет. Подробности о налете привел губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram.

Он подчеркнул, что на месте работают оперативные службы, а также поблагодарил подразделения системы противовоздушной обороны за работу.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 9:30 утра до 13:10 по московскому времени дежурные военные уничтожили над регионами 25 беспилотников самолетного типа. 15 летательных аппаратов сбили в Орловской области, 7 — в Курской, 3 — в Брянской.

До этого ведомство сообщало, что об уничтожении над регионами с 21:00 5 мая до 4:00 6 мая 105 беспилотников ВСУ. 19 из них сбили над Московским регионом. Также отражены атаки на Брянскую, Воронежскую, Пензенскую, Калужскую, Белгородскую, Липецкую, Самарскую, Владимирскую, Курскую и Ростовскую области.