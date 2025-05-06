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14:07, 6 мая 2025Россия

Украина выпустила по России еще 25 беспилотников

Минобороны: Силы ПВО сбили 25 дронов над Курской, Орловской и Брянской областями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили попытки атак на территорию России и выпустили еще 25 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, попытки атак противника были предприняты с 9:30 до 13:10 по московскому времени. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 25 украинских летательных аппаратов.

Больше всего дронов — 15 — сбили над Орловской областью. Еще семь перехватили над Курской, три — над Брянской. Других данных о ситуации в министерстве не привели.

В ночь на 6 мая ВСУ выпустили по России 105 беспилотников. Больше всего дронов — 32 — перехватили над Брянской областью, под удар также попал Московский регион, Пензенская, Калужская, Белгородская, Липецкая, Самарская, Владимирская, Курская и Ростовская области.

В Кремле, комментируя массированную атаку дронов, заявили, что попытки ударов по регионам России показывают настрой Киева на продолжение конфликта. Украина, как отмечал Дмитрий Песков, продолжает показывать свою позицию по этому вопросу.

ЖЗЛ
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