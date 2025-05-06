Исследователи предупредили о риске пандемии смертельно опасного грибка

Research Square: Потепление может вызвать распространение грибка Aspergillus

Изменение климата может вызвать масштабное распространение опасного грибка, предупреждают исследователи из Манчестерского университета. Препринт их работы опубликован на платформе Research Square. Aspergillus — распространенная плесень, способная вызывать смертельно опасную инфекцию легких — подобные грибковые инфекции уже ежегодно уносят не менее 2,5 млн жизней по всему миру.

При попадании спор в дыхательные пути грибок может сформировать в легких плотные образования, вызывая тяжелые нарушения дыхания. У людей с ослабленным иммунитетом инфекция быстро распространяется и может поражать мозг, сердце, почки и кожу.

Исследователи связывают рост числа заражений с глобальным потеплением. По их прогнозам, уже в ближайшие десятилетия Aspergillus может распространиться на север Европы, Азию, Америку и даже достигнуть Арктики. Это потенциально поставит под угрозу здоровье еще девяти миллионов человек.

Особую тревогу вызывает вид Aspergillus flavus, который вырабатывает афлатоксины — вещества, способные вызывать рак и поражения печени. Повышенные температуры и уровень CO₂ усиливают их выработку. Кроме угрозы для здоровья, грибок представляет опасность и для сельского хозяйства. Использование одних и тех же противогрибковых препаратов в медицине и аграрной отрасли уже привело к появлению устойчивых к лечению штаммов — так называемых супер-грибков.

Финансирование исследований грибковых инфекций по-прежнему остается недостаточным. По оценкам, описано лишь около 10 процентов всех существующих видов грибов. Ученые подчеркивают: для предотвращения новой эпидемии нужно срочно разработать новые методы диагностики, мониторинга и лечения.