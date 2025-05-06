Карни на встрече с Трампом сделал заявление о Канаде

Карни заявил Трампу, что Канада не продается

Премьер-министр Канады Марк Карни на встрече с главой США Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что «Канада не продается». На что лидер Штатов ответил фразой «никогда не говори никогда», пишет ТАСС.

«Как вы знаете из мира недвижимости, есть места, которые никогда не продаются... И, встречаясь с жителями Канады в течение избирательной кампании за последние несколько месяцев, я могу сказать: она не продается и никогда не будет продаваться», — подчеркнул Карни. Однако, отметил он, Оттава готова сотрудничать с Вашингтоном по ряду направлений.

Премьер также заявил, что Канада согласна с идеей Трампа о наращивании расходов на оборону. Президент США подтвердил что канадцы уже это делают. «Но никогда не говори "никогда"», — съязвил глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Канады выразил уверенность, что страны сохранят дружественные отношения. Кроме того, американский лидер также поздравил Карни с победой на прошедших в Канаде парламентских выборах и пошутил о своем вкладе в нее.

До этого Дональд Трамп оценил возможность присоединения к США Канады и Гренландии при помощи силы. Так, по словам главы государства, он «совершенно не видит» сценарий силового присоединения Канады и Гренландии к Штатам.

