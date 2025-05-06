Карпин назвал вопрос журналистов о футбольной столице России самым раздражающим

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал самые раздражающие вопросы журналистов. Его цитирует «Матч ТВ».

«Их миллион. Например, про капитана сборной. Или про футбольную столицу России. Бесячий. Какая разница, где эта столица?» — заявил Карпин.

Карпин работает главным тренером сборной России с лета 2021-го. Действующий контракт 56-летнего специалиста рассчитан до 2028 года.

Ранее Карпин объяснил мотивацию работать в сборной России во времена отстранения от международных соревнований. «Исхожу из той ситуации, что есть на данный момент, мы живем в этих реалиях. Я в сборной, потому что присутствует надежда попробовать отобраться либо на Европу, либо на мир», — отметил он.