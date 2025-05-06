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14:48, 6 мая 2025Спорт

Карпин назвал самые раздражающие вопросы журналистов

Карпин назвал вопрос журналистов о футбольной столице России самым раздражающим
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал самые раздражающие вопросы журналистов. Его цитирует «Матч ТВ».

«Их миллион. Например, про капитана сборной. Или про футбольную столицу России. Бесячий. Какая разница, где эта столица?» — заявил Карпин.

Карпин работает главным тренером сборной России с лета 2021-го. Действующий контракт 56-летнего специалиста рассчитан до 2028 года.

Ранее Карпин объяснил мотивацию работать в сборной России во времена отстранения от международных соревнований. «Исхожу из той ситуации, что есть на данный момент, мы живем в этих реалиях. Я в сборной, потому что присутствует надежда попробовать отобраться либо на Европу, либо на мир», — отметил он.

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