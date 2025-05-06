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15:45, 6 мая 2025Бывший СССР

Киев призвал иностранные государства не отправлять войска на парад Победы в Москве

МИД Украины: Участие военных других стран на параде Победы в Москве неприемлемо
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Для Киева будет считаться неприемлемым участие военных из других стран на параде Победы в Москве. Не отправлять войска на праздничные мероприятия в России иностранные государства призвал МИД Украины, передает «Интерфакс-Украина».

«Призываем все иностранные государства воздержаться от участия их военнослужащих в параде в Москве 9 Мая. Особенно это касается стран, которые декларируют нейтральность», — говорится в публикации.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что участие других стран в параде Победы будет считаться Киевом поддержкой специальной военной операции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад Победы в Москве. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала его слова классической угрозой террориста международного масштаба.

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