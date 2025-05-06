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14:41, 6 мая 2025Бывший СССР

Кисель анонсировал сюрпризы от Минобороны Белоруссии на 9 Мая

Полковник Кисель: У нас подготовлен ряд новых форм проведения мероприятий 9 мая
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Министерство обороны Белоруссии подготовило ряд сюрпризов для жителей и гостей Минска на празднование Дня Победы 9 мая. Об этом рассказал на пресс-конференции по вопросам проведения праздничных мероприятий начальник отдела управления информации главного управления идеологической работы ведомства полковник Александр Кисель.

«Жители и гости столицы смогут ознакомиться с современными образцами вооружения, специальной и военной техники, образцами военной формы одежды и экипировки», — анонсировал чиновник Минобороны. Кисель также рассказал, что гости столицы смогут попробовать кашу, которую традиционно приготовят военнослужащие.

По его словам, в локациях будут работать фотозоны, точки профориентации и выставки музейных экспонатов. Желающие смогут встретиться с военными на мероприятиях, проводимых на территории мемориала «Курган Славы».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился посетить парад Победы в Москве. 29 апреля президент России Владимир Путин встретился с белорусским коллегой в Волгограде в рамках международного форума Союзного государства «Великое наследие — общее будущее».

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