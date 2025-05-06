Лавров заявил о войне Европы под нацистскими знаменами против России

Лавров: Почти вся Европа под нацистскими знаменами ведет войну против России

Практически все страны Европы ведут войну против России, и они вновь сплотились под нацистскими знаменами, поддерживая режим Владимира Зеленского на Украине. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

«Против России вновь ведет войну практически вся Европа, сплотившаяся под знаменем нацизма. Причем в прямом смысле этого слова, поскольку они поддерживают откровенно расистский и антироссийский режим Зеленского, проводящий шествия с факелами, бросающий в мясорубку бойцов с шевронами нацистских дивизий на рукавах», — отметил министр.

Лавров подчеркнул, что важно помнить о героях Великой Отечественной и Второй мировой войны, а также «о дипломатическом опыте тех времен, поскольку эти уроки бесценны».

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что европейские страны и Украина предпринимают попытки омрачить празднование 80-летней годовщины Победы. Также в ведомстве указали на тот факт, что список приглашенных Киевом стран Европы во многом совпадает с составом гитлеровской коалиции, воевавшей против СССР.