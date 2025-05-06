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22:12, 6 мая 2025Бывший СССР

Лукашенко оценил возможность наступления войны

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что войны завтра не будет
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил возможность скорого начала войны и заявил, что завтра ее не будет. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, власти западных стран хотят «подмять нашу память о Великой Отечественной войне».

Лукашенко указал на необходимость «выстоять в борьбе за умы и сердца» детей и молодежи. Помимо этого, белорусский глава отметил, что с молодежью нужно проводить системную работу.

Ранее Лукашенко призвал не верить Западу на слово. По его словам, западная пропаганда много делала для дискредитации Красной армии, партизанского движения и сопротивления в годы Великой Отечественной войны.

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