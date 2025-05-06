Лукашенко рассказал о планах Запада на будущее славян

Лукашенко: Нам, славянам, нет места в будущем по плану Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что, согласно плану Запада, славянам и представителям других неарийских народов нет места в будущем. Слова белорусского лидера передает в Telegram БелТА.

«Нам, славянам, как и остальным "неарийцам", нет места в будущем, о котором мечтают сменяющие друг друга западные элиты. Это и есть цель, на основе которой и сегодня расцветает идеология нацизма, шовинизма и расизм», — заявил белорусский лидер.

Он добавил, что представления о неполноценности славян западные лидеры унаследовали от расовых теорий фашистской Германии.

Ранее Лукашенко призвал не верить Западу на слово. По его словам, западная пропаганда много делала для дискредитации Красной армии, партизанского движения и сопротивления в годы Великой Отечественной войны.