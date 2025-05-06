Лукашенко: Гитлеровских палачей возводят в культ за границей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возведении в культ гитлеровских палачей за границей. Его слова приводит агентство «БелТа» в своем Telegram-канале.

По его словам, нацистские преступники получили убежище за океаном после ликвидации власти в Третьем рейхе. Лукашенко заметил, что они вдохновляли новых подражателей на эскалацию конфликта между Западом и Востоком.

«Результат: еще живых гитлеровских палачей сегодня чествуют на государственном уровне, мертвых — возводят в святые. Там, за границей», — подытожил президент Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что в странах Прибалтики и на Украине молодежь «машет знаменами дивизий СС». Он также добавил, что в этих государствах «ставят памятники фашистским палачам».