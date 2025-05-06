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14:07, 6 мая 2025Мир

Отец Маска высказался о Путине

Отец Маска Эррол: Путин вызывает определенное уважение
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Esa Alexander / Reuters

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск заявил, что президент России Владимир Путин вызывает у него определенное уважение. Об этом он рассказал в интервью Going Underground.

«Путин, безусловно, вызывает определенное уважение. Он уже долгое время находится у власти, и, если прислушаться к его выступлениям, то он звучит вполне неплохо. В его словах часто слышны разумные и взвешенные идеи», — сказал он.

По мнению Эррола Маска, действия Путина продиктованы интересами своего государства, которое на протяжении веков играло значимую роль в мировой истории.

Ранее Маск-старший рассказал о дружбе его сына с «чернокожими слугами» в ЮАР. Так он ответил на звучащие в адрес Илона Маска обвинения в расистских взглядах из-за его враждебного отношения к политике инклюзивности.

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