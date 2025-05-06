Мужчина напал на спящую жену и съел ее красивый нос

В Индии мужчина ночью откусил жене нос, который считал красивым

В Индии муж откусил спящей жене нос и съел его. Об этом пишет ETV Bharat.

Пугающий инцидент произошел в городе Шантипур, штат Западная Бенгалия. Полиция арестовала местного жителя Бапана Шейха после того, как мать его жены обратилась в участок. Она сообщила, что зять из ревности напал на ее дочь ночью и стал кусать ее.

Как выяснилось, Шейх считал свою жену Мадху Хатун, с которой состоял в браке девять лет и воспитывал общую дочь, очень привлекательной. Особенно ему нравился ее нос, и Шейх часто шутил, что он такой красивый, что он готов его съесть. Однако это оказалась не шутка: ночью 2 мая Шейх напал на спящую жену, откусил ей нос и проглотил его. Когда женщина проснулась от сильной боли и стала отбиваться от мужа, он начал кусать ее за пальцы. Крики Хатун разбудили родителей, мать бросилась ей на помощь. Мужчина успел избить свекровь, но обеим женщинам удалось покинуть дом.

«Мой муж иногда пил алкоголь и восхищался моим лицом и носом. Он говорил, что откусит мой нос и съест его. Именно это он и сделал в пятницу ночью. Поскольку мое лицо красивое, мой муж также угрожал облить меня кислотой», — сказала Хатун.

Шейх был арестован в субботу и доставлен в суд в воскресенье.

Ранее сообщалось, что мужчина отрезал кусок ноги партнерши и съел его, пока она спала. Каннибала задержала полиция: в его кармане нашли кожу пострадавшей.