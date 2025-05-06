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15:06, 6 мая 2025Из жизни

Мужчина напал на спящую жену и съел ее красивый нос

В Индии мужчина ночью откусил жене нос, который считал красивым
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Rafiq Maqbool / AP

В Индии муж откусил спящей жене нос и съел его. Об этом пишет ETV Bharat.

Пугающий инцидент произошел в городе Шантипур, штат Западная Бенгалия. Полиция арестовала местного жителя Бапана Шейха после того, как мать его жены обратилась в участок. Она сообщила, что зять из ревности напал на ее дочь ночью и стал кусать ее.

Как выяснилось, Шейх считал свою жену Мадху Хатун, с которой состоял в браке девять лет и воспитывал общую дочь, очень привлекательной. Особенно ему нравился ее нос, и Шейх часто шутил, что он такой красивый, что он готов его съесть. Однако это оказалась не шутка: ночью 2 мая Шейх напал на спящую жену, откусил ей нос и проглотил его. Когда женщина проснулась от сильной боли и стала отбиваться от мужа, он начал кусать ее за пальцы. Крики Хатун разбудили родителей, мать бросилась ей на помощь. Мужчина успел избить свекровь, но обеим женщинам удалось покинуть дом.

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«Мой муж иногда пил алкоголь и восхищался моим лицом и носом. Он говорил, что откусит мой нос и съест его. Именно это он и сделал в пятницу ночью. Поскольку мое лицо красивое, мой муж также угрожал облить меня кислотой», — сказала Хатун.

Шейх был арестован в субботу и доставлен в суд в воскресенье.

Ранее сообщалось, что мужчина отрезал кусок ноги партнерши и съел его, пока она спала. Каннибала задержала полиция: в его кармане нашли кожу пострадавшей.

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