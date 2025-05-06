МВД перечислило способы взлома мошенниками аккаунтов на «Госуслугах»

МВД: Мошенники используют 5 способов для взлома аккаунтов на «Госуслугах»

Мошенники используют пять способов взлома аккаунтов россиян на «Госуслугах», во всех случаях злоумышленники пытаются выманить у жертвы код активации. Об этом сообщил Telegram-канал «Вестник Киберполиции России», перечислив основные предлоги.

В частности, мошенники представляются сотрудниками маркетплейса или службы доставки. В таком случае они предлагают «подтвердить личность, сообщив код». Еще одним предлогом является запись на прием к врачу, где для подтверждения личности также просят назвать код из СМС.

Также мошенники могут представиться сотрудниками «Почты России», образовательных организаций и коммунальных служб. Во всех случаях злоумышленники просят сообщить им код из СМС, сославшись на разные предлоги.

«Запомните! Ни одна из этих организаций не запрашивает коды из СМС! Никому и никогда их не сообщайте!» — подчеркнули в МВД.

Ранее заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова в разговоре с «Лентой.ру» сообщила, что мошенники придумали новую схему обмана и под предлогом оцифровки данных для сохранения трудового стажа получают контроль над учетной записью жертвы на портале Госуслуг