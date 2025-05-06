На Сахалине приземлению самолета помешала лиса

Следовавший на Сахалин самолет не смог приземлиться из-за лисы

Следовавший на Сахалин самолет не смог приземлиться с первого раза из-за лисы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

«5 мая воздушное судно Airbus A319, выполнявшее рейс Хабаровск — Южно-Сахалинск, было вынуждено при посадке уйти на второй круг в связи с нахождение лисы вблизи взлётно-посадочной полосы», — указано в сообщении.

Отмечается, что сейчас сотрудники ведомства проверяют аэропорт на исполнение законодательства, включая нормы транспортной безопасности.

Ранее самолет авиакомпании «Азимут» сбил зайца в сочинском аэропорту. После этого борт направился на стоянку. Данные о повреждениях самолета в результате случившегося отсутствуют.