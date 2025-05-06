Названа лучшая утренняя зарядка для подтянутого тела

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшую утреннюю зарядку для подтянутого тела. Ее слова приводит Men Today.

Ротач заявила, что тренировки натощак могут быть эффективными для сжигания жира. Теория заключается в том, что организм при отсутствии легкодоступной глюкозы из недавних приемов пищи обращается к накопленному жиру для получения энергии. Кроме того, утренние тренировки могут повысить уровень химических веществ в мозге, отвечающих за хорошее самочувствие.

Эксперт рекомендовала включить в тренировку отведение ног, планку на коленях, бег на месте с высоким подниманием бедра, приседания с прыжками, подъем ног, а также наклоны.

Ранее фитнес-тренер Иван Красавин назвал продлевающую жизнь утреннюю зарядку. Эксперт рекомендовал включить в тренировку бег на месте, круговые движения в плечевых суставах, наклоны, касание лопатки, повороты в стороны, подтягивание коленей к груди, приседания, скручивания, обратные скручивания и отжимания.