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11:42, 6 мая 2025Наука и техника

Названы лучшие серийные танки в мире

«Ростех» назвал Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ лучшими серийными танками в мире
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российские Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ можно назвать лучшими серийными танками в мире, считает первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков. Его слова приводит Telegram-канал госкорпорации.

«Российские машины Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ максимально приспособлены к современным условиям боя. По совокупности показателей их можно считать лучшими серийными танками в мире», — сказал руководитель.

По его словам, причиной успеха российских танков выступает слаженная работа конструкторов, инженеров и рабочих госкорпорации. Артяков добавил, что поддерживаемое «Ростехом» производство отличается не только высоким уровнем сложности, но и способностью к внесению в создаваемую технику оперативных изменений.

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«Такой адаптивной системы больше нет ни у кого в мире», — сказал первый замгендиректора.

Ранее концерн «Уралвагонзавод» сообщил об отправке в зону проведения специальной военной операции модернизированные танки Т-72Б3М и Т-90М.

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