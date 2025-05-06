Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:24, 6 мая 2025Россия

Названы потери ВСУ во время штурма границы Курской области

Mash: ВСУ потеряли около 70 солдат во время штурма границы Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 70 военнослужащих во время штурма границы в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Во время попыток прорвать границу 5 мая украинские войска передвигались на квадроциклах под прикрытием тяжелой бронетехники.

Российским войскам, помимо живой силы противника, удалось уничтожить 15 квадроциклов, танк и четыре машины, утверждается в публикации.

Ранее военкор Александр Коц выразил мнение, как дальше могут развиваться события в приграничье Курской области. По его словам, есть три сценария. Согласно первому варианту, ситуация может быть похожа на «бессмысленные и беспощадные» попытки прорыва ВСУ в Поповке и Демидовке Белгородской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ дважды за сутки атаковали Московский регион. Какие беспилотники использовали и откуда их запустили?

    Нюша в крошечных шортах показала откровенный танец

    Тюремщики потеряли убийцу на 12 часов и нашли в неожиданном месте

    В российском регионе разоблачили похитивших 50 миллионов рублей кредитных мошенников

    Экс-полицейский шлепнул бортпроводника по ягодицам и признался ему в любви на рейсе в США

    Лукашенко пообещал молниеносный ответ на чужой сапог на территории Белоруссии

    Россиянин спас едва не угодившего под машину мужчину на инвалидной коляске

    Усик назвал свой главный страх

    Трамп призвал премьера Канады никогда не говорить «никогда»

    В России оценили живучесть Т-90М

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости