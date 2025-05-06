Названы потери ВСУ во время штурма границы Курской области

Mash: ВСУ потеряли около 70 солдат во время штурма границы Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 70 военнослужащих во время штурма границы в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Во время попыток прорвать границу 5 мая украинские войска передвигались на квадроциклах под прикрытием тяжелой бронетехники.

Российским войскам, помимо живой силы противника, удалось уничтожить 15 квадроциклов, танк и четыре машины, утверждается в публикации.

Ранее военкор Александр Коц выразил мнение, как дальше могут развиваться события в приграничье Курской области. По его словам, есть три сценария. Согласно первому варианту, ситуация может быть похожа на «бессмысленные и беспощадные» попытки прорыва ВСУ в Поповке и Демидовке Белгородской области.