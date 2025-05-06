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09:40, 6 мая 2025Экономика

Объявивший сухой закон губернатор предложил «Северстали» «зарыть топор войны»

Губернатор Вологодской области Филимонов призвал «Северсталь» завершить конфликт
Вячеслав Агапов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал руководство компании «Северсталь» Алексея Мордашова вернуться к конструктивному диалогу и прекратить затянувшийся конфликт. О желании главы региона «зарыть топор войны» сообщает РБК.

Объявивший в регионе сухой закон (ранее Филимонов запретил продавать алкоголь в будние дни только с 12:00 по 14:00) губернатор предложил вернуться к созиданию и не уподобляться таким мультипликационным персонажам, как Бивис и Баттхед.

«Помните, были такие два персонажа на MTV, которые сидят и друг на друга пальцем показывают — кто виноват!» — пояснил Филимонов.

Причинами конфликта между властями Вологодской области и «Северсталью» стал отказ компании от второй очереди крупного инвестиционного проекта по глубокой переработке древесины; вопрос распределения лесных ресурсов, а также разногласия по поводу привлечения мигрантов на строительные объекты. Глава региона подчеркнул, что собирается выстраивать отношения с бизнесом на принципах партнерства и не намерен «спускать с рук слова и шаги, которые противоречат логике партнерства».

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«Условием для реализации равноправного государственно-частного партнерства является открытость к диалогу. Когда ты отказываешься от реализации инвестиционных обязательств, но при этом просишь сохранить за собой некоторые льготы или активы, причем с позиции диктата, — это нецелесообразно. С любыми просьбами нужно уметь выступать в диалоге, с равноправной позицией», — заявил Филимонов.

Ранее губернатор поделился, что на фоне действия ограничений на продажу алкоголя в Вологодской области за месяц закрылись 220 алкомаркетов — порядка 33 процентов от их числа на начало года. Первые результаты своей политики чиновник оценивает исключительно положительно. Он указал на снижение числа ДТП с участием нетрезвых водителей в первом квартале почти в два раза по сравнению с прошлым годом — с 75 до 38. При этом ограничения вступили в силу с марта, то есть в феврале и январе спиртное можно было купить в обычном режиме.

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