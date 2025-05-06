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14:14, 6 мая 2025Мир

Орбан назвал Украину обузой

Орбан: Украина является обузой, поэтому ее вступление в ЕС станет плохой сделкой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Украина является обузой для европейцев, поэтому ее вступление в Европейский союз (ЕС) станет плохой сделкой. С таким заявлением на своей странице в Х выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Присоединение Украины — не очень хорошая сделка. Украина — не добавленная стоимость, а обуза. Было бы огромной ошибкой направлять европейские средства на Украину вместо того, чтобы использовать их для укрепления испытывающей трудности европейской экономики», — написал глава венгерского правительства.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что экономический ущерб от вступления Украины в ЕС может оказаться значительно выше последствий конфликта на ее территории.

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