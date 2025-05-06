Орбан: Украина является обузой, поэтому ее вступление в ЕС станет плохой сделкой

Украина является обузой для европейцев, поэтому ее вступление в Европейский союз (ЕС) станет плохой сделкой. С таким заявлением на своей странице в Х выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Присоединение Украины — не очень хорошая сделка. Украина — не добавленная стоимость, а обуза. Было бы огромной ошибкой направлять европейские средства на Украину вместо того, чтобы использовать их для укрепления испытывающей трудности европейской экономики», — написал глава венгерского правительства.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что экономический ущерб от вступления Украины в ЕС может оказаться значительно выше последствий конфликта на ее территории.