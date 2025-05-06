Орбан заявил о поражении Евросоюза в начатой им войне против России

Орбан: ЕС начал прокси-войну на Украине против России и проиграл ее

Начатая Евросоюзом прокси-война на Украине против РФ проиграна. О поражении ЕС заявил премьер Венгрии Виктор Орбан на выступлении в городе Рацкеве, которое транслировалось в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Они начали войну на Украине против России, Россия начала войну против Украины, что они использовали, чтобы выступить против русских. Так что сегодня, впервые со времен Второй мировой войны, сложилась ситуация, когда европейские страны проигрывают войну», — подчеркнул политик.

По словам Орбана, прокси-война заключается в том, что государства не вступают напрямую в вооруженный конфликт, но оказывают влияние на воюющие стороны.

«Они финансируют войну, они обучают солдат, они дают пошаговые цели, они управляют целенаводящей системой, они собирают спутниковую информацию для украинцев, они по уши в ней. Это их война. И она таит в себе огромные опасности, не говоря о том, что одна из сторон войны является ядерной державой», — указал венгерский премьер.

Ранее Орбан выразил мнение, что Украина является обузой для европейцев, поэтому ее вступление в Европейский союз станет плохой сделкой.