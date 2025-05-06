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18:30, 6 мая 2025Наука и техника

Открыт способ вылечить ушную инфекцию за сутки

ACS Nano: Разработан гель, избавляющий от острого среднего отита за один день
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Американские исследователи разработали гель, который избавляет от острого среднего отита всего за один день. Как сообщается в журнале ACS Nano, новое средство устранило инфекцию у лабораторных животных в течение 24 часов без побочных эффектов и риска рецидива.

В отличие от стандартных антибиотиков, которые нужно принимать внутрь курсом в несколько дней, новое средство наносится непосредственно на барабанную перепонку. Это снижает нагрузку на желудочно-кишечный тракт и не провоцирует развитие устойчивости к антибиотикам.

Чтобы преодолеть защитный барьер барабанной перепонки, ученые поместили антибиотик ципрофлоксацин в липосомы с отрицательным зарядом. Неожиданно именно такой заряд показал лучшую проникаемость через воспаленную ткань. Затем липосомы смешали с гидрогелем, который застывает при температуре тела и обеспечивает постепенное высвобождение препарата. В экспериментах с шиншиллами, у которых ушные инфекции протекают практически так же, как у людей, новая формула сработала на 100 процентов: животные избавились от заболевания в течение суток после однократного применения, воспаление не вернулось в течение недели.

Авторы считают, что такая терапия может снизить нагрузку на семьи с маленькими детьми, улучшить соблюдение режима лечения и сократить потребление антибиотиков.

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