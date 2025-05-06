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16:15, 6 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о новом масштабном обмене пленными с Украиной

Депутат Колесник назвал масштабный обмен пленными с Украиной хорошей историей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Новый масштабный обмен пленными с Украиной — это хорошая история, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. О процедуре он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Минобороны сообщило, что состоялся обмен военнопленными с Украиной. Процедура состоялась 6 мая по формуле 205 на 205.

«Хоть какая-то хорошая вещь, а то сплошные налеты, провокации, удары по мирным жителям. Наши пленные вернутся домой. Более того, украинцы, побыв в нашем плену, приедут, расскажут, как с ними обращались, там же пропаганда дикая идет в отношении России, что там звери. Конечно, кто-то побоится, а кто-то расскажет, на каждый роток не накинешь платок. Дай бог, когда все закончится, вспомнят все, кто как с пленными обращался, кто содействовал обмену, а кто — наоборот», — поделился депутат.

Предыдущий масштабный обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 19 апреля. Тогда в Россию вернулись 246 военнослужащих, столько же было передано Украине.

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