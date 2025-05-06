Поставщик попавшего в кадр фильма о Путине кефира заявил о готовности нарастить его выпуск

Компания «Вакинское агро» заявила о готовности нарастить выпуск кефира и молока

Рязанское предприятие «Вакинское агро» готово нарастить выпуск продукции после того, как кефир его производства попал в кадр фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина о президенте России Владимире Путине «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Об этом рассказал исполнительный директор компании Сергей Каряев, передает РИА Новости.

Он признал, что крупных заявок на кефир под маркой «Эковакино» с момента выхода фильма не поступало, но если они будут, то проблем с наращиванием выпуска не возникнет. «У нас свое производство по молоку, ферма, рядом стоит молзавод», — пояснил топ-менеджер.

По словам Каряева, он не знает, какую продукцию и в каком количестве закупают в Кремле, но ему приятен такой выбор. Он заверил, у компании вся продукция качественная, и на кефирной, и на молочной линии, а не только та, которую употребляет президент.

Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что россияне раскупили кефир «Эковакино» в магазинах. При этом журналисты издания утверждают, что найти продукцию производителя можно было «практически в любом супермаркете», хотя объем переработки молока компании, как сообщается на ее сайте, составляет всего 120 тонн в сутки, что в десятки раз меньше, чем у лидеров рынка, и сравним с типичным региональным предприятием.