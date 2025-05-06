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17:25, 6 мая 2025Моя страна

Пропавшего в российском лесу ребенка нашли

МЧС: Пропавшего в Забайкальском крае ребенка нашли живым и здоровым
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: МЧС России

Пропавшего в лесу мальчика 2012 года рождения нашли живым и здоровым спустя сутки. Об этом сообщает ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Уточняется, что ребенок с ограничениями здоровья пропал 5 мая в селе Верх-Теленгуй Шилкинского района, когда вышел из дома. Спасатели обнаружили его в пяти километрах от села в лесостепной зоне и вынесли на руках.

Ранее в Буздякском районе Башкирии завершились поиски семилетнего мальчика, который ночью заблудился в лесу. Ребенок пропал во время прогулки с бабушкой и дедом: они упустили его из виду вечером.

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