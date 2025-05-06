Раскрыты быстрые способы избавиться от пыли дома

Эксперт Свиридова: Быстро избавиться от пыли дома поможет растительный глицерин

Быстро избавиться от пыли дома поможет растительный глицерин. Лучшие способы решения популярной проблемы раскрыла россиянам руководитель хаускипинга отеля Palmira Business Club Анастасия Свиридова, пишет «Газета.Ru».

Этот компонент образует защитный слой на мебели и не дает пыли прилипать, рассказала специалистка. «Частицы пыли не оседают на обработанной поверхности, а скользят по ней, что значительно снижает количество отложений. Кроме того, этот тонкий слой притягивает влагу из воздуха, что делает поверхность менее восприимчивой к пыли. В результате мебель дольше остается чистой даже в закрытых помещениях», — добавила Свиридова.

Перед тем как приступить к обработке поверхностей, нужно развести несколько капель глицерина в литре воды. Затем следует хорошо смочить чистую ткань в растворе и протереть загрязненные места. Этим же раствором можно мыть и полы, подчеркнула эксперт.

А вот белый уксус Свиридова посоветовала не использовать для борьбы с пылью. Это средство хоть и эффективно, но может вызвать неприятные последствия для здоровья. «При вдыхании его паров могут возникать головная боль, жжение в носоглотке и головокружение. Кроме того, белый уксус может вызвать аллергические реакции», — заключила специалистка.

Ранее россиянам назвали быстрый способ избавить микроволновку от жира. Для этого нужно разогреть в ней лимон. За счет своей кислотности этот фрукт размягчает загрязнения и нейтрализует неприятные запахи, поэтому может составить конкуренцию бытовой химии.