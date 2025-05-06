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15:24, 6 мая 2025Экономика

Россиянам назвали стабильную альтернативу банковским вкладам

Экономист Остапкович: ОФЗ могут стать стабильной альтернативой депозитам
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Зафиксированное в России снижение ставок по банковским депозитам связано с прогнозами о предстоящем уменьшении ключевой ставки. Об этом заявил директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Его процитировали «Известия».

Он напомнил, что, судя по последним сигналам регулятора, тот может начать снижать «ключ» уже к концу лета или осени. Возможно, что до 19-19,5 процента. Банки учитывают возможность такого развития событий и принимают соответствующие решения. Впрочем, как полагает Остапкович, то снижение ставок по депозитам, которое произошло в последнее время было очень слабым и поэтому не нанесет ущерба вкладчикам.

Кроме того, он напомнил, что если человек не хочет класть деньги в банк, то он может приобрести государственные облигации (ОФЗ). Это стабильный инструмент, хотя доход по таким ценным бумагам может быть чуть ниже, чем по вкладам.

Ранее выяснилось, что банки из топ-20 снизили средние ставки по трехмесячному вкладу до 19,75 процента, по полугодовому — до 19,55 процента, по годовому вкладу — до 18,64 процента.

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