Россиянка купила лотерейный билет за минуту до розыгрыша и выиграла 43 миллиона рублей

Многодетная мать из Дагестана выиграла в лотерее 43 миллиона рублей

Многодетная мать из Дагестана разбогатела на 43 миллиона рублей благодаря участию в лотерее «Рапидо Ультра». Об этом РИА Новости сообщили в «Столото».

Жительница небольшого дагестанского села Эльмира С. рассказала, что купила лотерейный билет за минуту до начала розыгрыша. По словам россиянки, увидев комбинацию чисел, она уверилась, что не выиграет, однако удача в тот день была на ее стороне.

«Сначала я подумала, что выиграла 42 тысячи, а оказалось — больше 42 миллионов! От волнения даже отложила в сторону телефон», — вспомнила Эльмира. Она призналась, что ни она, ни ее муж долго не могли поверить в их счастье.

Известно, что женщина уже 20 лет работает пекарем. Вместе с мужем она воспитывает четырех детей, трое из которых еще учатся в школе. Супруги рассказали, что потратят призовые деньги на покупку новой квартиры.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья Александр Д. купил лотерейный билет на предыдущий маленький выигрыш и разбогател. Он рассказал, что потратит часть призовых денег на подарок для дочери — купит ей автомобиль.