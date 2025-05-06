Кимаковский: ВС РФ прорвали оборону ВСУ между Дзержинском и Димитровым

На донецком направлении Вооруженные силы (ВС) России ведут успешные боевые действия. Такое заявление сделал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире Первого канала, передает ТАСС.

«На донецком направлении у нас очень хорошие успехи между Димитровым (украинское название — Мирноград) и Дзержинском (украинское название — Торецк). Там прорвали линию обороны очень серьезную у противника», — сообщил он.

Кимаковский также отметил, что российские войска движутся в районе Новой Еленовки со стороны Дзержинска за Сухую Балку.

Ранее Кимаковский рассказал об использовании ВС России дронов для ограничения логистики Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. Он заявил, что российские войска установили контроль над несколькими посадками и лесополосами.