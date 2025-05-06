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15:54, 6 мая 2025Бывший СССР

В ДНР рассказали об использовании беспилотников против ВСУ

Кимаковский: Дроны ВС РФ ограничивают логистику ВСУ в Днепропетровской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска с помощью дронов ограничивают логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Днепропетровской области. Об этом сообщил в эфире «Первого канала» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, российские войска взяли под контроль несколько посадок и лесополос, а также перебивают логистику ВСУ на территории Днепропетровской области. Он добавил, что успешную работу операторов беспилотников поддерживают штурмовые подразделения российских войск, находящиеся на расстоянии около двух километров от границы с Днепропетровской областью.

Ранее Кимаковский рассказал, что российские войска прорвали оборону ВСУ на донецком направлении. «На донецком направлении у нас очень хорошие успехи между Димитровым (украинское название — Мирноград) и Дзержинском (украинское название — Торецк)», — сообщил он.

До этого Кимаковский заявил, что российские войска смогли взять под огневой контроль часть трассы на Запорожье. Он также отметил, что военные группировки войск «Восток» уже пытаются перерезать транспортную артерию.

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