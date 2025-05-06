«Серьезная угроза даже для скоростных самолетов». Что известно о морском дроне ВСУ, который поразил истребитель Су-30?

Буданов: ВСУ сбили два истребителя Су-30 Flanker с помощью AIM-9 Sidewinder

Украинские военные сбили два многоцелевых истребителя Су-30 Flanker. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его словам, по самолетам были выпущены ракеты класса «воздух-воздух» с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder. Запуск производился с беспилотных катеров Magura-7.

Что известно о поразившем Су-30 украинском морском дроне?

Magura V7, примененный Украиной против российских истребителей, является более крупной и совершенной версией морского дрона Magura V5. Подробности о новом украинском беспилотном катере раскрыл американский журнал The Aviationist.

По данным издания, длина V7 составляет около восьми метров. При этом дрон «по-видимому, оптимизирован для более суровых морских условий и оснащен гораздо более совершенной системой полезной нагрузки, чем более ранние модели». Также у него на носу нет взрывного заряда, как у дронов-камикадзе. Кроме того, V7 оснащен ракетами AIM-9 Sidewinder в отличие от предыдущей модели, оснащенной ракетами R-73.

Уточняется, что V7 способен поражать воздушные цели на дальности до десяти километров. Однако, отметил автор, этого достаточно, чтобы поразить несколько современных самолетов.

Сочетание некоторой степени малозаметности, внезапности и мобильности делает эти беспилотные катера серьезной угрозой даже для высокоскоростных и маневренных самолетов, таких как Су-30 The Aviationist журнал

Издание полагает, что это свидетельствует о быстро растущих возможностях Украины, как технических, так и оперативных, и становится еще одним осложнением для российских военно-воздушных сил.

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Киеве назвали удар по Су-30 с моря историческим моментом

По словам главы ГУР, Украина впервые поразила российские истребители Су-30 Flanker при помощи беспилотных катеров. В связи с чем Буданов назвал произошедшее историческим моментом.

Это исторический момент Кирилл Буданов глава Главного управления разведки Украины

Глава украинского ведомства уточнил, что инцидент произошел в пятницу, 2 мая, в Черном море. В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено сбитие одного Flanker. По словам Буданова, второе столкновение не было зафиксировано при помощи фото или видео.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские моряки спасли экипаж сбитого истребителя

Пилоты сбитого российского истребителя успели катапультироваться, прежде чем Су-30 потерпел крушение. Им на помощь пришли гражданские моряки.

По имеющейся информации, военные летчики находились примерно в 50 километрах от берега, когда им пришлось покинуть самолет. После приводнения их подобрал находившийся неподалеку сухогруз, после чего живыми доставил к берегу.

Примечательно, что эвакуация пилотов проводилась под пристальным наблюдением украинских морских дронов — они около часа кружили в районе приводнения военных, но не стали атаковать гражданское судно.