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03:50, 6 мая 2025Мир

Шольц обратился к Мерцу перед отставкой

Шольц пожелал удачи Фридриху Мерцу на посту канцлера ФРГ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Michael Kappeler / Pool / Reuters

Исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц пожелал удачи вероятному будущему главе правительства Фридриху Мерцу. Его слова приводит РИА Новости.

Шольц обратился к преемнику в прощальной речи на посту канцлера. «В трудные часы, которые обязательно наступят, я желаю вам встреч, из которых вы сможете черпать силы и уверенность», — сказал он.

Политик подчеркнул, что «Германия сильна только тогда, когда мы держимся вместе».

25 марта Шольц и министры его правительства получили от президента республики Франка-Вальтера Штайнмайера уведомления об отставке. Однако согласно немецким законам, прежнее правительство продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового.

6 мая депутаты Бундестага проведут заседание, на котором будет избран новый канцлер Германии.

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