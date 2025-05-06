Шойгу: СССР освободил страны Европы от фашистского порабощения

Европу освободил от фашистского порабощения именно Советский Союз. О роли СССР в победе над фашизмом высказался секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье для «Российской газеты».

«В тяжелейших сражениях наши войска не только изгнали нацистов со своей земли, но и выполнили великую освободительную миссию — избавили страны Европы от "коричневой чумы" фашизма», — написал он.

Шойгу напомнил, что после падения Третьего рейха СССР ударил по милитаристской Японии, выполнив свои союзнические обязательства. Именно это позволило поставить точку во Второй мировой войне, добавил он.

Ранее в МИД Китая напомнили о вкладе народов России и КНР в победу над фашизмом. Отмечается, что российский и китайский народы «принесли огромную жертву и внесли важный исторический вклад в победу в Мировой антифашистской войне» и спасли не только свои народы, но и все человечество.