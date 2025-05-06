СК возбудил десятки уголовных дел об осквернении мемориалов красноармейцев в Европе

Бастрыкин: Расследуется 20 дел об осквернении мемориалов воинам СССР в Европе

Следственный комитет (СК) России возбудил и в данный момент расследует 20 уголовных дел по фактам осквернения мемориалов воинов СССР в странах Европы. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал председатель СКР Александр Бастрыкин.

По словам Бастрыкина, случаи осквернения могил красноармейцев выявлены на территории 15 стран. В частности, на территории Латвии, Литвы, Эстонии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Греции, Австрии, Швейцарии, Финляндии, Болгарии, Словакии, Румынии и Молдовы.

Подобный факт зафиксирован на территории России — осквернению подверглась братская могила в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области,

3 мая СК завел уголовное дело из-за осквернения мемориала советским воинам в Болгарии.