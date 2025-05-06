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14:26, 6 мая 2025Силовые структуры

СК возбудил десятки уголовных дел об осквернении мемориалов красноармейцев в Европе

Бастрыкин: Расследуется 20 дел об осквернении мемориалов воинам СССР в Европе
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следственный комитет (СК) России возбудил и в данный момент расследует 20 уголовных дел по фактам осквернения мемориалов воинов СССР в странах Европы. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал председатель СКР Александр Бастрыкин.

По словам Бастрыкина, случаи осквернения могил красноармейцев выявлены на территории 15 стран. В частности, на территории Латвии, Литвы, Эстонии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Греции, Австрии, Швейцарии, Финляндии, Болгарии, Словакии, Румынии и Молдовы.

Подобный факт зафиксирован на территории России — осквернению подверглась братская могила в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области,

3 мая СК завел уголовное дело из-за осквернения мемориала советским воинам в Болгарии.

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